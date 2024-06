Italia a 48 ore dalla Croazia, attesi tre cambi! Inter coinvolta − SM

L’Italia è a 48 ore dalla sfida importantissima contro la Croazia, valida per la terza giornata del gruppo B. Spalletti valuta alcuni cambi. Blocco Inter da valutare.

ULTIME – Antivigilia di Croazia-Italia, sfida fondamentale per gli azzurri in questo Europeo in Germania. Il KO contro la Spagna obbliga infatti i nerazzurri a non perdere assolutamente contro i croati. Potrebbe bastare anche un pareggio per qualificarsi come seconda forza del girone. Ovviamente, l’obiettivo è vincere, indipendentemente anche dalla sfida tra Spagna e Albania. Il match di giovedì ha lasciato comunque delle scorie nel gruppo azzurro: la superiorità degli spagnoli è stata a tratti a dir poco imbarazzante. Ecco perché il CT Spalletti, come riferisce Sport Mediaset, sta pensando a qualche cambio. Uno dell’Inter verso la titolarità.

Antivigilia per l’Italia: contro la Croazia dei cambi. Il blocco Inter in attesa

CAMBI – Spalletti in vista di Croazia-Italia sta pensando a tre cambi, praticamente uno per ogni reparto. In difesa, scalpita Matteo Darmian, che dovrebbe prendere il posto di Giovanni Di Lorenzo, completamente naufragato nella notte di Gelsenkirchen dalla tempesta Nico Williams. Per il veterano dell’Inter sarebbe la prima da titolare in questo Europeo. A centrocampo, rischia Jorginho. Al suo posto, pronto Byan Cristante, che dovrebbe fare coppia con Nicolò Barella. In avanti, a rischio anche Frattesi e Chiesa, ma al momento rimangono titolari. Scamacca, invece, rischia la panchina. Retegui è favorito per una maglia dal 1′. La probabile formazione secondo Sport Mediaset:

(4-2-3-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cristante, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Retegui.