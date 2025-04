L’Ital-Inter ha dettato legge contro la squadra migliore al mondo (numeri alla mano) – TS

Inter stellare a Monaco di Baviera contro il Bayern che, numeri alla mano, è la squadra migliore del mondo. Grandi protagonisti i giocatori azzurri.

ITAL-INTER – Un’Inter favolosa martedì sera all’Allianz Arena di Monaco: un 2-1 da cineteca al Bayern Monaco e adesso bisognerà completare l’opera a San Siro giorno 16. A sorridere per la grande prova della Beneamata anche il CT Luciano Spalletti, visto che grandi protagonisti nella serata tedesca sono stati diversi giocatori italiani. Da Alessandro Bastoni, premiato MVP dalla Uefa, fino a Nicolò Barella, Francesco Acerbi, che si è messo in tasca pure Harry Kane, passando per Matteo Darmian e per il match winner Davide Frattesi, capace di timbrare con la specialità della casa: l’inserimento in area di rigore. Insomma, una nota sicuramente lietissima per il CT, che dal 6 giugno inizierà, con la Nazionale, le gare di qualificazione al prossimo Mondiale del 2026. Si partirà con la sfida ad Oslo contro la Norvegia.

L’Ital-Inter fa calcio contro i migliori al mondo!

CONTRO I MIGLIORI – L’Ital-Inter ha dettato legge a casa del Bayern Monaco, che secondo il CIES, riferisce il Tuttosport, è la miglior squadra del mondo. E lo è mixando sei parametri: tiri in porta, passaggi nel terzo offensivo, percentuale possesso palla, percentuale accuratezza dei passaggi, tiri in porta concessi e passaggi concessi nel proprio terzo di campo. Tutte le altre inseguono, dal Psg al Barcellona, dal Real Madrid al Liverpool, fino a Manchester City, Bayer Leverkusen e pure l’Olympique Marsiglia di De Zerbi. Tra sei giorni, il secondo atto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini