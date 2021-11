Irlanda del Nord-Italia, Mancini pensa a qualche cambio. Barella ci sarà

Irlanda del Nord-Italia si avvicina. Domani sera a Belfast i ragazzi di Mancini si giocheranno l’accesso diretto ai prossimi campionati del Mondo in Qatar. Qualche cambio rispetto alla gara contro la Svizzera, eccetto Barella

ANTI IRLANDA DEL NORD − Poco meno di 24 ore e l’Italia scenderà in campo a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Gli azzurri dovranno vincere per assicurarsi il pass diretto verso il prossimo campionato del Mondo in Qatar. Per quanto riguarda le ultime di formazione, come riporta Sky Sport, il CT Mancini pensa a qualche cambio rispetto al pareggio contro la Svizzera. In Irlanda del Nord-Italia, dunque, ci sarà spazio per Sandro Tonali in mezzo al campo e Domenico Berardi in avanti. Il giocatore del Milan andrà ad affiancare il duo Jorginho-Nicolò Barella. Come sostenuto anche da Mancini (vedi dichiarazioni), il centrocampista dell’Inter ha recuperato dal fastidio al flessore e sarà della partita. In difesa, davanti Gigio Donnarumma si vedrà il quartetto già presente contro gli elvetici composto da Di Lorenzo ed Emerson Palmieri ai lati e Acerbi con Bonucci al centro. Out e rientrato ad Appiano Gentile Alessandro Bastoni. In avanti, si va verso il falso nove con il trio formato da Berardi, Insigne e Chiesa.