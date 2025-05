Ipotesi spareggio Inter-Napoli, la data! E ci sarebbe uno spostamento

Como-Inter e Napoli-Cagliari si giocheranno venerdì sera alle 20.45. Ma ora rimane da capire quando si potrà giocare l’eventuale spareggio scudetto. Prende quota una data.

DATA – Definiti giorno e orario di Como-Inter e Napoli-Cagliari, adesso resta da capire il giorno dell’eventuale spareggio scudetto. Si tratta di un’ipotesi remota. Infatti, si andrà alla finale scudetto solamente nel caso in cui l’Inter pareggiasse al Sinigaglia, mentre il Napoli dovesse perdere in casa al Diego Armando Maradona contro il Cagliari di Davide Nicola già salvo. Per quanto riguarda la sede, in mattinata il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha già dato conferma che nel caso di spareggio, questo non si giocherebbe a San Siro, andando anche contro il regolamento. La data prevede delle riflessioni, perché l’Inter a fine mese, precisamente il 31 maggio, andrà a giocare la finale di Champions League a Monaco di Baviera.

La data dell’eventuale spareggio tra Inter e Napoli

IL GIORNO – La data papabile dell’eventuale spareggio scudetto è lunedì 26 maggio. Questo obbligherebbe l’Inter a spostare il proprio open media day con la Uefa. Lo spareggio a questo punto si giocherebbe solamente a cinque giorni dalla finalissima di Champions League con il PSG. I parigini, invece, sabato 24 si giocheranno allo Stade de France la Coppa di Francia contro il Reims.