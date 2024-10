Inzaghi: «Contro Young Boys serve attenzione. Inter, svelo un titolare»

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da mister Simone Inzaghi da qualche secondo, nella conferenza stampa di vigilia di Young Boys-Inter. Al suo fianco anche Aurel Yann Bisseck.

CONFERENZA INZAGHI ALLA VIGILIA DI YOUNG BOYS-INTER

Inzaghi, arrivate con qualche infortunio di troppo in questa partita. Che rischi ci sono? Magari c’è il rischio di pensare alla Juventus?

Questo rischio non deve esserci, conosciamo il nostro modo di lavorare e di ragionare. È una partita di Champions League, non semplice da affrontare. In campionato non sono partiti benissimo, hanno cambiato allenatore e ripreso quello dello scorso anno. Nell’ultima di campionato hanno vinto col Lucerna, ci saranno difficoltà e vanno affrontate nel modo giusto. No, sappiamo di andare di gara in gara. Lo Young Boys ha avuto qualche problema all’inizio ma domenica ha battuto il Lucerna, bisognerà fare molta attenzione.

C’è differenza nel giocare in un campo sintetico, è preoccupato? Come stanno Bastoni e Dimarco?

Per quanto riguarda Bastoni sto facendo delle valutazioni, sia per lui che per Dimarco. Domenica hanno fatto la terza partita consecutiva. Dovrò fare delle valutazioni attente. Cosa cambia col cambio sintetico? Non è uguale, per questo oggi lavoreremo qui in allenamento cambiando le nostre abitudini. Ci dobbiamo abituare nel poco tempo a disposizione.

Ci fa un punto sugli infortunati?

Non ci saranno Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan. Oggi valuto le condizioni di chi ha giocato domenica e vedo come sta Zielinski, che di recente aveva dato buone risposte. Poi cercherò di fare le scelte più giuste per questa partita.

L’Inter ha fatto uno scatto in più, riesce a vincere anche senza andare a cento all’ora

Sono quattro anni che alleno l’Inter e sono quattro anni che vinciamo a Roma, prima mi sembra capitasse molto meno. Probabilmente il primo tempo l’anno scorso avevamo sofferto molto di più, posso solo dire che ho fatto i complimenti ai ragazzi per il grandissimo cuore dimostrato. Roma è un campo difficile, lo dice la storia dell’Inter: è una squadra con qualità, che ha investito molto nel fare la squadra.

Pensi che l’ultimo step a livello personale è quello di diventare un allenatore che lancia un ragazzo della Primavera e lo fa diventare un campionato affermato?

I ragazzi devono metterci del loro. Nella mia carriera da calciatore e quella di mio fratello, abbiamo dovuto fare gavetta prima di andare in Serie A. Abbiamo giocato in Lega Pro, poi sono andato in Serie A. Mio fratello è passato dalla Serie B. Nella Lazio ne ho lanciato tanti, all’Inter un po’ meno. Però loro dovranno dimostrarlo. Berenbruch e Aidoo sono qui perché lo hanno meritato. Sono due giocatori bravi.

Mancano Asllani e Calhanoglu, Barella giocherà davanti la difesa. Fa fatica però a mantenere la posizione: sta pensando a qualcosa di diverso?

Sono stato molto contento di quello che ha fatto Barella domenica davanti la difesa, era già successo l’anno scorso a Lecce, ma anche a Udine. Secondo me ci sta dando una grande mano. Domani chiaramente solo uno tra lui e Zielinski giocherà in quella posizione. Dobbiamo mettere un giocatore con quelle caratteristiche. Barella e Mkhitaryan hanno speso tanto. Giocherà Frattesi da titolare.

Sommer è la prima volta che non gioca in Nazionale, come lo vedete?

È cambiato che rimane più tempo ad allenarsi con noi, questo aiuta. Di Sommer ne posso parlare solo bene, l’ho voluto fortemente insieme alla dirigenza.