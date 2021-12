Inzaghi vince per KO, Calhanoglu il migliore. Dzeko fuoriclasse: le pagelle – CdS

L’Inter di Inzaghi travolge la Roma 0-3 a primo tempo e vince la partita all’Olimpico. Nessun insufficiente nelle pagelle del Corriere dello Sport. Calhanoglu ancora una volta il migliore.

LE PAGELLE – Inzaghi torna a vincere all’Olimpico contro la Roma da allenatore dell’Inter. Primo tempo devastante dei nerazzurri che conquistano la quarta vittoria consecutiva. Tra le pagelle del Corriere dello Sport oggi in edicola nessun insufficiente tra i nerazzurri: Alexis Sanchez entra e vuole segnare, ma sbaglia un gol. Con un 6 è il “peggiore” in campo ma per atteggiamento non merita la bocciatura. Molto bene Correa (6,5), che partecipa attivamente al possesso palla dell’Inter, così come Barella (6). Prestazione maiuscola di tutta la difesa, ancor più importante, invece, quella di Bastoni, in difesa le prende tutte, voto 7. Dumfries bene in difesa, trova anche la rete dello 0-3 finale: voto 7 così come Brozovic, che ancora una volta spadroneggia in mezzo al campo. Dzeko fuoriclasse assoluto, segna contro la sua ex squadra: voto 7. Il migliore in campo, invece, è ancora una volta Hakan Calhanoglu, che segna e realizza l’assist vincente per il bosniaco: voto 7,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida