Inzaghi vince la Panchina d’Oro in Serie A! La classifica ufficiale

Grande soddisfazione per Simone Inzaghi, che ha conquistato la Panchina d’Oro 2024 come miglior allenatore della Serie A. Il tecnico dell’Inter è stato premiato a Coverciano, superando la concorrenza grazie al voto della maggioranza dei suoi colleghi. Ecco la classifica finale.

IL MIGLIORE – Come ogni anno arriva il momento di scoprire il vincitore della “Panchina d’Oro”. Oggi presso l’auditorium del Centro Tecnico Federale di Covericano, la manifestazione a cura del Settore Tecnico. A vincere la trentatreesima edizione è proprio Simone Inzaghi! Premiato durante la cerimonia come miglior allenatore dello scorso campionato sulla panchina dell’Inter. A decidere a chi assegnare con merito il riconoscimento sono stati gli stessi colleghi, che hanno votato nel corso della mattinata.

Inzaghi, panchina d’oro un riconoscimento meritato

GRANDE SODDISFAZIONE – Il premio della “Panchina d’Oro” non riguarda solo la Serie A. I presenti a Covericano, infatti, hanno votato anche per il premio di miglior allenatore di Serie B e Serie C maschile. Oggetto di votazione, ma effettuata precedentemente e on-line, anche la Serie A e Serie B femminile e la Serie A, maschile e femminile, di calcio a cinque. Inoltre, nel corso della cerimonia è stato premiato anche il miglior responsabile dei settori giovanili. La vittoria di Inzaghi non è una sorpresa: l’allenatore piacentino ha dimostrato di essere uno dei migliori tecnici del calcio italiano, conducendo l’Inter a una stagione di altissimo livello. Il suo stile di gioco, la gestione del gruppo e la capacità di ottenere risultati importanti anche nelle competizioni europee gli hanno permesso di guadagnarsi la stima dei suoi colleghi.

CLASSIFICA FINALE – La sua Inter si è distinta per solidità, qualità del gioco e una straordinaria capacità di adattamento alle diverse sfide della stagione. La Panchina d’Oro è dunque il giusto riconoscimento per un tecnico che, negli ultimi anni, ha saputo imporsi tra i migliori in Italia. Simone Inzaghi è stato votato da ben 26 colleghi. Secondo Gian Piero Gasperini con 14 voti. Terzo Vincenzo Italiano con 4 voti.