Inzaghi vicino al terzo ottavo di finale (su tre). Inter più forte contro le più forti – CdS

Simone Inzaghi è vicino alla terza qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League su tre disputati, non è un caso. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter è più forte contro le forti, soprattutto in Europa, dove ultimamente ha sempre incontrato le big.

TRE SU TRE – Se tre indizi fanno una prova, Simone Inzaghi ne ha già 5+2. Per il tecnico dell’Inter parlano i trofei in bacheca (appunto: tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia), ma anche il suo percorso in UEFA Champions League. Non è un caso che alla terza partecipazione consecutiva, si sta avviando alla sua terza qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea. La prima volta lo ha fatto con la Lazio, di certo non un abitudine. Con l’Inter, invece ,è riuscito a qualificarsi dopo tre amare eliminazioni ai gironi, prima con Luciano Spalletti, poi due con Antonio Conte. Quello di quest’anno, poi, è una sorta di scalata all’Everest considerando gli avversari. Tolto il Bayern Monaco, sin dal sorteggio era chiaro che l’avversario con cui giocarsi il secondo posto sarebbe stato il Barcellona, con il quale l’Inter ha vinto in casa e conquistato un punto in trasferta.

FORTE CONTRO I PIÙ FORTI – Solo che l’Inter ci è arrivata nel peggiore de modi, cioè dopo due sconfitte in campionato contro Udinese e Roma, e una panchina in discussione. invece, nel momento più complicato, Inzaghi ha ritrovato solidità e compattezza. La prestazione messa in mostra al Camp Nou contro il Barcellona però non sorprende, dato che le migliori gare europee con Inzaghi, le ha disputate proprio contro gli avversari di maggiore spessore Nella scorsa stagione i nerazzurri hanno giocato alla pari con il Real Madrid e con il Liverpool.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno