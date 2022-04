Inzaghi vede il rinnovo con l’Inter! Accordo di massima, cifre ‘variabili’ – CdS

Inzaghi oggi guiderà l’Inter a Bologna e anche dal risultato della partita del Dall’Ara, oltre che del finale di stagione, passa il suo probabile rinnovo. Il Corriere dello Sport fa il punto sull’intesa in via di definizione.

BLINDATO O QUASI – Per l’Inter da oggi scatta il rush finale della Serie A, con l’insidiosa trasferta di Bologna che vale il primato in classifica. Simone Inzaghi attende una partita che si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio e che ora ha un’importanza di gran lunga superiore. Anche per il suo contratto. Con la società, spiega il Corriere dello Sport, c’è un’intesa di massima per rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2025, ossia due anni in più. Con quello attuale Inzaghi guadagna quattro milioni più bonus, di cui uno già scattato per la conquista della Supercoppa Italiana. Nel nuovo partirebbe da cinque e mezzo, con la possibilità di arrivare a sei in caso di conquista del titolo. Vincere la Serie A vorrebbe quindi dire per Inzaghi avere un ulteriore incremento dell’ingaggio, motivazione in più per conclusivo bene la stagione. Il rinnovo non è comunque in discussione, a prescindere dal risultato finale. La società ritiene che aver vinto la Supercoppa Italiana, raggiunto la finale di Coppa Italia (in attesa dell’ultimo atto, Juventus-Inter dell’11 maggio) e gli ottavi di Champions League siano sufficienti per chiudere l’accordo. Ma è chiaro come Inzaghi adesso voglia il massimo.

