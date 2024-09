Inzaghi guarda al Monza, rebus attacco per l’Inter: la coppia in pole – CdS

Tra sette giorni esatti l’Inter ritroverà il campo, sfidando il Monza al Brianteo. Simone Inzaghi ha più di qualche dubbio in attacco.

RIENTRI – Pochi giorni e la pausa nazionali finirà, dal prossimo weekend ricomincerà la Serie A con un tour de force non banale. L’Inter, domenica sera, affronterà il Monza per poi sfidare in sequenza Manchester City in Champions League e Milan nuovamente in campionato. Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso e già pensa alle pedine da schierare contro l’undici di Alessandro Nesta. Durante questa sosta, il tecnico nerazzurro ha potuto lavorare con maggiori uomini rispetto al passato, ma in attacco la situazione non è cambiata: tutte e quattro le punte, da Lautaro Martinez a Taremi passando per Arnautovic e Thuram sono partite per giocare con le proprie nazionali. Il loro ritorno è atteso a partire da martedì. Gli ultimi a rientrare dovrebbero essere il capitano e l’iraniano, tra mercoledì o giovedì. Ciò influenzerà la scelta della coppia offensiva per Monza-Inter.

Monza-Inter, Inzaghi guida il gioco delle coppie

IN POLE – Attualmente, scrive il Corriere dello Sport, è in pole il tandem Marcus Thuram-Marko Arnautovic. L’obiettivo di Inzaghi è quello di preservare Lautaro Martinez per le partite clou contro Manchester City e Milan. Inoltre, rispetto al francese e all’austriaco, il suo rientro a Milano tarderà. Il capitano sarà in campo martedì sera alle 22.30 italiane contro la Colombia; stessa cosa per Mehdi Taremi, impegnato col suo Iran in Kuwait (ore 18.00). Entrambi dovranno affrontare anche un volo intercontinentale, quindi con ogni probabilità si presenteranno ad Appiano Gentile solamente giovedì. Faranno prima Thuram e Arnautovic, impegnati domani rispettivamente contro Belgio e Norvegia. I due, senza voli intercontinentali fastidiosi, saranno ad Appiano già martedì e dunque potranno regolarmente lavorare con il resto del gruppo, che riprenderà gli allenamenti proprio in quel giorno. Ergo: contro il Monza, Inzaghi dovrebbe affidarsi a loro due.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno