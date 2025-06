Se Inzaghi lascia, l’Inter prenderà l’allenatore nell’arco di 48 ore – Sky

Il futuro di Inzaghi si scriverà oggi pomeriggio. Nel caso in cui l’allenatore lasciasse Milano, allora l’Inter non perderebbe troppo tempo a sostituirlo.

TEMPI RAPIDI – Sempre in collegamento dalla sede dell’Inter, Andrea Paventi, per Sky Sport 24, ha dato gli ultimi aggiornamenti sull’imminente incontro tra la dirigenza del club interista e Simone Inzaghi. Ancora non è avvenuto, sarà nel primo pomeriggio. Queste le ultime: «In qualche modo provi a cautelarti, magari qualche scelta alternativa è stata già contattata, non lo sappiamo. Ci fanno capire che sarebbe comunque una decisione presa nell’arco delle 48 ore se Inzaghi dovesse lasciare». I papabili per sostituire Inzaghi, qualora l’allenatore decidesse di lasciare l’Inter, sono Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi. Entrambi sono comunque legati ai contratti con Como e Marsiglia. Ma, come filtra dal collega di Sky Sport, per l’eventuale nuovo allenatore l’Inter non perderebbe tempo. Anche perché prossima settimana, i vice campioni d’Europa lasceranno l’Italia per volare negli Stati Uniti. Il 18 ci sarà l’esordio al Mondiale per Club, con la prima partita contro il Monterrey. Tra i volti nuovi che si potranno vedere al Mondiale, c’è Luis Henrique. Ieri il brasiliano è sbarcato a Milano e stamattina ha fatto le visite mediche. Nel pomeriggio si recherà in sede per firmare il contratto.