Inzaghi a un passo dalla leggenda: dopo la finale poi futuro in bilico? La sensazione ad oggi – CdS

Inzaghi è pronto a vivere la notte più importante della sua carriera. Sabato sera, contro il Paris Saint-Germain, l’allenatore piacentino avrà l’occasione di portare l’Inter sul tetto d’Europa per la quarta volta nella sua storia. Un traguardo che lo proietterebbe nel ristretto e glorioso club dei tecnici nerazzurri capaci di vincere la Coppa dei Campioni: Helenio Herrera e José Mourinho. Dopodiché sarà addio? Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione.

A UN PASSO DALL’OLIMPO – Per Simone Inzaghi, che con l’Inter ha già conquistato due finali di Champions League nel giro di tre anni, conquistare il trofeo più prestigioso rappresenterebbe il coronamento di un percorso iniziato tra scetticismi e critiche. Critiche che, anche di recente, si sono riaccese per via dello scudetto sfumato in favore della Juventus, nonostante una stagione comunque di alto livello. A poche ore dal fischio d’inizio all’Allianz Arena di Monaco, nella testa di Simone si intrecciano emozioni, obiettivi e pensieri legati al proprio futuro. L’Inter, infatti, dovrà ancora definire con chiarezza i piani per la prossima stagione. L’attuale contratto di Inzaghi scade nel 2025, ma l’offerta faraonica dell’Al Hilal (50 milioni di euro per due stagioni), è una tentazione concreta. Tutto si deciderà la prossima settimana, probabilmente già martedì, con un summit tra l’allenatore e la dirigenza nerazzurra.

Inter fiduciosa sul futuro di Inzaghi: in caso di addio c’è già un nome

CHI DOPO? – Il club è fiducioso di poter trattenere Inzaghi. Le prime mosse di mercato – gli arrivi già definiti di Sucic e Luis Henrique – testimoniano la volontà della società di rafforzare ulteriormente una rosa già competitiva, offrendo finalmente investimenti e continuità. Resta viva la possibilità che la sfida contro il PSG possa essere l’ultima per Inzaghi sulla panchina interista. Nel caso di addio, si aprirebbe un nuovo ciclo. Con Allegri fuori dai radar, attenzione al nome a sorpresa di Cesc Fabregas, emergente e stimato in società. Ma prima, c’è una finale da vincere. E Inzaghi vuole scrivere la storia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno