Inzaghi, l’ultimo compleanno da allenatore dell’Inter? Perché no!

Simone Inzaghi ha festeggiato il suo compleanno proprio il cinque aprile, il giorno successivo al pari ottenuto in trasferta contro la Juventus. Questo potrebbe essere il suo ultimo anno da allenatore dell’Inter, ma perché concludere il rapporto con lui?

SITUAZIONE – Lo sappiamo, ormai è chiaro, Simone Inzaghi ha limiti. L’allenatore dell’Inter ha palesato in questi due anni limiti non facili da accettare, ma che comunque possono essere superati con il tempo. In un momento in cui il club nerazzurro dovrebbe rifondare, ricominciare da zero e iniziare un nuovo percorso si potrebbe andare avanti con un allenatore giovane come lui e che ha già vinto così tanto. La proprietà ha problemi, Suning ha il tempo contato, quindi perché cambiare ancora allenatore e tenersi sul groppone un altro pesante contratto l’anno prossimo?

Inzaghi, futuro scritto

LIMITI – Questo potrebbe essere l’ultimo compleanno di Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter. La dirigenza e il club non ritengono accettabili le dieci sconfitte in campionato, che quindi saranno probabilmente fatali per il suo destino (vedi articolo). Il cammino nelle coppe non conta più, il quarto posto in campionato neanche salverebbe il tecnico. Inzaghi non è piaciuto per la sua incapacità nel cambiare, nel provare nuove soluzioni, nel dare spazio alle seconde linee come Raoul Bellanova o Kristjan Asllani. Eppure i risultati sono arrivati fino ad ora, niente è scritto in campionato e la qualificazione alla Champions League renderebbe la stagione dell’Inter in generale più che positiva, pensando soprattutto all’accaduto nella competizione europea. Nulla sembrerebbe scalfire la volontà dei piani alti, ma c’è da riflettere sulla situazione. Tre trofei vinti, un secondo posto sfortunato, una squadra bersagliata da non rinnovi e contratti in bilico, chi avrebbe fatto meglio dell’allenatore piacentino? Sinceramente è difficile rispondere alla domanda, la speranza è che la stagione si concluda nel miglior modo possibile, cosicché ci sia più di qualche pensiero su Inzaghi e il futuro.