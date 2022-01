Inzaghi, tre su tre contro la Juventus in finale. Primo trofeo con l’Inter – TS

Nell’edizione odierna del Tuttosport si celebra la vittoria dell’Inter in Supercoppa italiana ai danni della Juventus. Simone Inzaghi ha battuto in finale i bianconeri per tre volte su tre

SPECIALISTA – Inzaghi viene definito, nell’edizione odierna del Tuttosport, “mister Supercoppa”. Il tecnico dell’Inter, infatti, ha sollevato il trofeo per tre volte su tre tentativi. Nella serata di ieri è arrivato il primo successo sulla panchina nerazzurra, gli altri due erano arrivati con la Lazio nel 2017 e nel 2019. Inzaghi, inoltre, ha un record invidiabile: con la vittoria di ieri è diventato il primo allenatore della storia a battere la Juventus in una finale per tre volte. Il tecnico, con tre successi in Supercoppa, raggiunge nell’albo d’oro Allegri e si porta ad una lunghezza da Lippi e Capello.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino