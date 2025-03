Inzaghi ottimista: «Thuram, domani possibile novità. Su Lautaro Martinez!»

Simone Inzaghi, dopo la vittoria della Panchina d’oro, ha effettuato delle riflessioni su vari temi legati all’Inter e al futuro.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha parlato a seguito della vittoria della Panchina d’oro, sottolineando le sue emozioni per il conseguimento di tale importante premio grazie alla straordinaria ultima stagione con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: «Le partite da fare saranno tante, sarà molto emozionante. Ogni tre giorni avremo partite durissime, ma volevamo essere in questa situazione alla fine di marzo, a giocarci tutto. Lo faremo con grande entusiasmo e voglia di far bene. Ho ringraziato pubblicamente i miei colleghi, è grazie a loro che cerco sempre di migliorarmi. I miei tifosi e la mia società sanno il lavoro che svolgo, ma è giusto che il mio lavoro sia giudicato ogni partita. Sapevamo che ci sarebbero stati degli infortuni, che purtroppo si sono verificati, ma stiamo cercando di recuperare più giocatori possibile».

GLI INFORTUNATI – Inzaghi ha poi proseguito: «Thuram si è preso una settimana di cure perché si trascinava il problema alla caviglia, speriamo che domani possa già lavorare in gruppo. Per Lautaro Martinez procede bene il recupero, spero di riaverlo presto».

Inzaghi sveste i panni del tecnico dell’Inter e commenta la Nazionale

IL RAGIONAMENTO – Inzaghi ha infine concluso esprimendosi sull’uscita di scena in Nations League da parte della Nazionale italiana: «Germania? Penso che l’Italia abbia sbagliato un tempo, ossia il primo della gara di ritorno. Siamo in ottime mani, Luciano è un ottimo allenatore. La partita d’andata poteva andare in un modo diverso, è mancata la fortuna necessaria per avere la meglio».