Inzaghi, tentazione dall’Arabia Saudita! Le cifre sul piatto – TS

L’Inter e Simone Inzaghi torneranno a parlare del proprio futuro a partire dal mese prossimo. L’eventuale Champions League potrebbe cambiare le cifre sul piatto. Ma occhio ai sauditi, riporta Tuttosport.

DISCUSSIONE – Archiviata la lotta alla Serie A con l’amara sconfitta nell’ultima giornata quando mancava un solo punto, Simone Inzaghi e l’Inter torneranno a vedersi per discutere sul proprio futuro. Prima però ci sarà il Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove l’Inter proverà a essere protagonista. Al sui rientro invece, spazio al summit tra le due parti e all’eventuale firma. Con una vittoria a Monaco di Baviera, difficile pensare al rinnovo annuale come fatto fino ad ora. Insieme all’aumento dell’ingaggio sui 7 milioni di euro in su, l’Inter dovrà abbinare al contratto di Inzaghi almeno un biennale per arrivare al 2028. Oltre al contratto però, Inzaghi si aspetta un rafforzamento dell’organico secondo le sue linee oltre a quelle imposte da Oaktree.

Inzaghi-Inter, rinviato al termine del Mondiale! La situazione dall’estero

OFFERTA – Secondo le persone che ruotano intorno a Inzaghi, il tecnico piacentino ha ancora voglia di vincere a Milano ma l’eventuale rilancio dell’Al Hilal potrebbe essere da capogiro. Dopo aver prospettato – si legge su Tutto Sport – un’offerta iniziale sui 20 milioni di euro, la dirigenza saudita potrebbe rilanciare con un triennale da 50 milioni di euro a stagione. Una cifra impossibile da rifiutare, ed ecco perché l’eventuale esito in Champions League potrebbe essere decisivo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini