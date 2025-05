Inzaghi, tentativo Al-Hilal a vuoto! E all’Inter ha detto questo – Sky

Simone Inzaghi, tentato dall’Al-Hilal, non si trasferirà in Arabia Saudita. E, inoltre, anche con l’Inter ha preso una decisione.

NIENTE ARABIA – L’Al-Hilal tenta Simone Inzaghi anche con un contratto milionario da oltre 15 milioni di euro a stagione, ma il tecnico dell’Inter ha già risposto di no. Non si trasferirà in Arabia Saudita, tant’è che lo ha già comunicato alla società araba. Quest’ultima, sostiene Sky Sport e in particolare Gianluca Di Marzio, rassegnata ha già deciso di voltare pagina prendendo in considerazione altri due profili: Marco Silva e Nuno Espírito Santo. L’allenatore non vuole trasferirsi in Arabia Saudita. Allo stesso tempo, Inzaghi ha anche comunicato all’Inter una decisione sicuramente non banale.

Non solo l’Al-Hilal, Inzaghi proclama silenzio anche con l’Inter

SILENZIO ASSOLUTO – Continua Di Marzio, Inzaghi è concentrato sul finale di stagione e sulla Champions League: fino alla partita di Monaco la sua intenzione è quella di non parlare con nessuno, nemmeno con la società per affrontare il tema del rinnovo. Inzaghi pensa solamente alla finale del 31 maggio a Monaco di Baviera contro il PSG e a finire al meglio il campionato con l’Inter. Venerdì, ci sarà, l’ultima giornata con la Beneamata impegnata sul campo del Como. E in contemporanea il Napoli giocherà in casa con il Cagliari.