Inzaghi torna a essere un’opzione per la panchina dell’Inter, che cerca il colpo di coda last minute. Come riportato da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, ora la Lazio trema

TENTATIVO LAST MINUTE – Nuovo ribaltone per la panchina nerazzurra dopo la separazione con Antonio Conte, annunciata meno di 24 ore fa. Oggi si registra un nuovo tentativo dell’Inter per Simone Inzaghi, che non ha ancora firmato il rinnovo con la Lazio dopo l’accordo trovato ieri (vedi articolo). Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato per “Sky Sport”. In questo momento l’agente Tullio Tinti, che cura anche gli interessi di Inzaghi, è nella sede dell’Inter e non solo per il rinnovo di Alessandro Bastoni (vedi articolo). Inzaghi ha informato il Presidente Claudio Lotito dell’importante offerte fattagli dall’Inter e ora dovrà prendere una decisione: Inter o Lazio? Seguiranno aggiornamenti a breve.