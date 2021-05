Inzaghi, svolta Inter! Accordo vicino, ma tecnico combattuto – SI

Una nuova svolta in casa Inter per quanto riguarda il nuovo allenatore per il post Antonio Conte. Secondo il giornalista di “Sportitalia” Alfredo Pedullà, Simone Inzaghi starebbe infatti valutando l’accordo con i nerazzurri.

COLPO DI SCENA – Quando dopo l’incontro di ieri sembrava ormai tutto fatto per il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio, ecco che poco fa è arrivato il colpo di scena. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà di “Sportitalia”, infatti, l’Inter sarebbe riuscita a convincere il tecnico ad accettare la panchina nerazzurra. L’offerta è di 4 milioni più 1 bonus a stagione, ovvero circa il doppio di quanto gli offrirebbe Claudio Lotito. Sebbene l’accordo sembri essere vicino, il tecnico è ancora combattuto. Saranno decisive le prossime ore.