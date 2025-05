Inzaghi sulla scia di Herrera: sono gli anni d’oro del grande Simone – CdS

La leggendaria notte di San Siro regala all’Inter la seconda finale di Champions League degli ultimi tre anni. Inzaghi sulla scia del mago Helenio Herrera.

CAPOLAVORO – Quattro anni di lavoro intensi, di lavoro serio e maniacale che hanno portato finora all’Inter uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppa italiane. In mezzo una finale di Champions League persa contro il Manchester City e un’altra da giocare a Monaco di Baviera contro il PSG. Tutto questo grazie a Simone Inzaghi. Simone che vince con il mercato a perdere: cento milioni di attivo per l’Inter come differenza realizzata tra cessioni e acquisti dal 2021. L’altra sera, sottolinea il Corriere dello Sport, ha chiuso la notte più straordinaria della sua vita. In una partita epoca, da leggenda, che rimarrà indelebile nella storia dell’Inter e di tutto il calcio italiano ed europeo. Una battaglia contro i ragazzi terribili di Flick, domati dai vecchietti nerazzurri correndo di più. Ecco i dati fisici svelati dalle statistiche Uefa: 147,5 chilometri contro i 146,3 dei blaugrana.

Inzaghi vede Herrera: leggenda assoluta dell’Inter

LAVORO – Inzaghi alla seconda finale in tre anni senza mangiare in un ristorante da cento euro, ma con Zielinski e Taremi, presi in estate, per fare il triplete. Il capolavoro di Inzaghi passa da qui. Passa dalla gestione del gruppo, dalla sua straordinaria intelligenza tattica, dalla capacità di rendere sempre unito e compatto il gruppo, rendendolo una famiglia. Le parole post Inter-Barcellona di Federico Dimarco, Lautaro Martinez ne sono la perfetta dimostrazione. Gli anni d’oro del grande Simone. Un jackpot per le casse societarie: 136,6 milioni di premi Uefa senza contare il botteghino, il Mondiale per Club in arrivo e la Supercoppa Uefa (a Udine il 14 agosto) se il nuovo HH alzerà la coppa in Baviera.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania