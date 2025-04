Inzaghi, squalifica e ammenda dal Giudice Sportivo: ecco il referto!

Simone Inzaghi ha ricevuto una squalifica e anche l’ammenda dopo il rosso rimediato durante Inter-Udinese. Ecco il referto del giudice sportivo.

IL REFERTO – Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha comunicato i provvedimenti relativi all’ultima giornata di campionato appena trascorsa, ossia la trentesima. Curiosità su Simone Inzaghi, che durante Inter-Udinese si è beccato l’espulsione dal signor Chiffi. È uscito il referto da parte della Lega Serie A in merito ai giorni di squalifica e all’ammenda assegnati al mister dell’Inter. Ovviamente non ci sarà contro il Parma, prossimo avversario in Serie A della squadra capolista. Ecco nel dettaglio il referto del Giudice Sportivo in merito alla squalifica di Inzaghi:

GIUDICE SPORTIVO – SQUALIFICA E AMMENDA A INZAGHI DELL’INTER

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INZAGHI Simone (Internazionale): ammonizione (Nona sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

FUORI – Inzaghi appunto salterà la partita contro il Parma in programma sabato 5 alle 18. Il mister nerazzurro sicuramente viaggerà con la squadra, ma siederà direttamente in tribuna come già successo in altre circostanze. In panchina andrà il vice Massimiliano Farris.