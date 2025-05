Inzaghi, lo specialista di coppa! I dati fanno sorridere – CdS

L’Inter si prepara ad affrontare la seconda semifinale di Champions League nel giro di tre anni. Tutto questo – sottolinea il Corriere dello Sport in apertura – è soprattutto merito di Simone Inzaghi.

PERCORSO – Simone Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, è entrato da tempo nell’élite dell’Inter. Quella degli allenatori capaci di conquistare la finale di Champions o di Coppa Campioni sono stati appena 4. Herrera, Invernizzi, Mourinho e appunto Simone. Il primo addirittura 3 volte, alzando in 2 occasioni il trofeo. Inzaghi adesso ha la possibilità di arrivarci per la seconda volta nel giro di tre anni e provare a scacciare l’incubo di Istanbul. Intanto, Simone Inzaghi è approdato in semifinale due volte in tre anni. Se la prima volta si può considerare un exploit, adesso invece è frutto del lavoro del tecnico. Sono solo due le occasioni – una con la Lazio e una con l’Inter – sempre in Coppia Italia, nella quale Inzaghi ha mancato l’accesso alla finale. Per il resto, su dieci semifinale, in ben otto è stato staccato il pass finale.

Inter, un percorso da ricordare! Ora l’ultimo step

LAVORO – Certo, la presenza del Barcellona è diversa rispetto alle altre pretendenti fin qui trovate. Ma lo stesso Inzaghi, anche in conferenza stampa, ha voluto sottolineare come il gruppo creda in questo percorso, e di poter compiere un’altra impresa come quella contro il Bayern Monaco di qualche settimana fa. A far paura all’Inter sarà ancora una volta Yamal, Inzaghi sa bene del pericolo spagnolo e proverà ad arginarlo con Dimarco. Di certo, l’Inter avrà da lavorare il doppio rispetto alle passate occasioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno