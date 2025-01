Inzaghi: «Sparta Praga fisico, servirà la migliore Inter. Un obiettivo!»

Dopo la conferenza stampa alla vigilia di Sparta Praga-Inter, Simone Inzaghi risponde anche alle domande di Inter TV. Queste le sensazioni del mister sulla settima gara di Champions League.

L’AVVERSARIO – Simone Inzaghi, intervistato dai canali ufficiali del club nerazzurro, a un giorno da Sparta Praga-Inter dichiara: «Ci vorrà la migliore Inter perché è pur sempre una partita di Champions League. Giochiamo contro una squadra molto fisica, quindi ci vorrà una partita di corsa, aggressività, determinazione. Ci vorrà un’ottima Inter. Rischia di essere una partita bloccata? Lo Sparta Praga può cambiare. Lo abbiamo visto in un paio di partite che è un 3-4-3, poi è diventato un 3-5-2. È una squadra fisica, che ha dei momenti in cui è più aggressiva, dei momenti in cui lo è di meno. Quindi dovremo fare una partita molto tecnica, di velocità perché dovremo essere bravi».

Le difficoltà e gli obiettivi dell’Inter: parla Inzaghi alla vigilia della sfida contro lo Sparta Praga

NEL MIGLIORE DEI MODI – Simone Inzaghi, soffermandosi sui numerosi infortuni dei suoi ragazzi e sui tanti fronti in cui è impegnata l’Inter, dichiara: «Sappiamo qual è il nostro percorso, pieno di partite. Noi siamo l’Inter e sappiamo che dobbiamo cercare di competere in tutte le manifestazioni. Questo è quello che cercheremo di fare, sapendo che in questo momento abbiamo un calendario fitto però ce la giocheremo nel migliore dei modi». L’allenatore nerazzurra, dunque, si dimostra determinato nel trascinare il gruppo verso un’altra vittoria in Champions League.