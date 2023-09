Inzaghi, la sosta ti regala il rinnovo! È fatta: cifre in aumento − CdS

L’Inter è pronta a regalare il rinnovo di contratto a Simone Inzaghi. Il tecnico, durante questa prima sosta per le nazionali, firmerà il nuovo accordo

RINNOVO − Inzaghi fino al 2025. Tutto fatto per il rinnovo di contratto tra l’Inter e il suo allenatore. Ad agosto, l’Inter aveva trovato già l’accordo col suo agente Tullio Tinti. Il tecnico piacentino rinnoverà per un altro anno con tanto di aumento degli emolumenti, che arriveranno a toccare i 5,5 milioni di euro come parte fissa, con l’aggiunta di ricchi bonus. E pensare che durante la primavera della scorsa stagione, lo stesso Inzaghi era quasi sul piede di partenza. Poi la svolta con la conquista di due coppe, la qualificazione in Champions League e l’arrivo in finale della stessa contro il Manchester City a Istanbul. Oggi l’obiettivo è lo scudetto della seconda stella, tutti ci credono. L’inizio è più che promettente: 3 vittorie su tre, zero gol incassati, otto gol fatti e un gioco spumeggiante.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno