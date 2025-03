Inzaghi: «Mi sono scusato con Chiffi! L’Inter ha fatto partita seria»

Nel post di Inter-Udinese, Inzaghi ha commentato la prestazione e il successo della sua squadra, ma allo stesso tempo si è voluto scusare per l’espulsione rimediata dall’arbitro Chiffi.

GIUDIZIO – L’Inter si è presentata alla grande al rientro dalle nazionali, vincendo 2-1 contro l’Udinese. Primo tempo supersonico della squadra di Simone Inzaghi, che nella ripresa ha abbassato un po’ i ritmi gestendo più del dovuto e incassando il di Oumar Solet. Nel post partita, il tecnico nerazzurro ha commentato prestazione e successo ai microfoni di Radio Rai. Le sue parole: «Grandissimo primo tempo, dove abbiamo fatto due gol e ne meritavamo qualcosa in più. Nella ripresa, poi abbiamo preso il gol di Solet rischiando un po’. La squadra ha fatto però una partita seria, siamo nella fase cruciale e abbiamo un’emergenza perché ho fatto cinque cambi, di cui quattro praticamente obbligati. Tra due giorni siamo di nuovo in campo. Ha fatto un errore, Chiffi ha fatto bene ad espellermi: mi sono scusato dopo la partita». Ora per l’Inter ci sarà appunto l’impegno nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. I rossoneri, nella serata di ieri, hanno perso sul campo del Napoli per 2-1. Mercoledì ci sarà il quarto derby di Milano stagionale, il ritorno è fissato per il 23 aprile. Insomma, inizia il mese di fuoco della Beneamata.