Inzaghi: «Sommer? Giocherà Martinez! Mai un’emergenza così»

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Feyenoord-Inter in sala stampa.

Inzaghi, cosa la preoccupa di più domani? E che ne pensa del Feyenoord che non giocherà sabato?

Potevano rinviare la partita e hanno fatto bene. Un ottavo di Champions è importante. Noi siamo in difficoltà per le assenze. Avrei detto oltre a Dimarco anche le assenze di Zalewski, Carlos Augusto e Darmian. Giocheranno uno tra Acerbi o Bastoni. Ma siamo qua e daremo tutto.

Inzaghi, ritorna Sommer. Che possibilità ci stanno di vederlo in campo?

Ha lavorato tantissimo, ha avuto questo piccolo intervento al dito. Ieri e oggi ha fatto due allenamenti, ma domani gioca Martinez.

Che approccio farà l’Inter domani?

Il Feyenoord è una squadra fisica, in casa non è semplice. Ci ho giocato nel 2000 con la Lazio. Era fase a gironi e qui non ci sono ancora stato da allenatore ma è un ambiente caldo. Hanno qualità, hanno cambiato allenatore. Nell’ultima hanno fatto una buona partita, nonostante il pari per 0-0. Inoltre in Champions League hanno battuto. Bayern, Milan e pareggiato a Manchester. Noi dovremo cercare di giocare con qualche defezione come ci sono in quasi tutte le squadre. I ragazzi hanno fatto un’ottima preparazione.

Inter favorita per la vittoria finale, quinto ottavo per te.

Cosa molto positiva. Importante per tutti noi che lavoriamo duramente e per i tifosi. Ci teniamo tanto domani e abbiamo di fronte una squadra che ha fatto soffrire tutti.

Che significa per te questo percorso in Champions League?

Sappiamo che è un doppio confronto, ma la partita di andata, i ragazzi sanno che ha una grandissima valenza. Sto ancora pensando le soluzioni migliori.

L’Inter ha tenuto a Napoli nonostante le assenze. Ti dà la certezza quella partita che questa squadra è solida?

Il campionato non mi va di parlare. La partita di sabato è stata come all’andata. Qualche difficoltà l’abbiamo avuta, ma i ragazzi hanno dato tutto. All’86’ il gol del pari è arrivato e forse lo ha meritato. Ma potevamo fare di più all’inizio dell’azione. Qualcuno ha dato colpe specifiche, ma potevamo difendere meglio. I cambi di modulo, Dumfries da destra a sinistra, al San Paolo è sempre difficile comunicare. Ma bel match, nonostante l’emergenza.

Inzaghi, come stanno Thuram e Calhanoglu?

Thuram si è allenato regolarmente, Calhanoglu si è allenato stamattina ma ho un dubbio. Negli altri settori vedremo un attimino di fare delle scelte definitive domattina.

Più motivazioni giocarsi tutto o preoccupato che c’è sempre una partita ogni tre giorni?

Grandissima soddisfazione, non ci piace gli altri guardare. Non si ragiona, si cerca di vincere le partite e di dare soddisfazione alla nostra società e ai nostri. Mai avuta questa emergenza da quando alleno, con un esterno su 5 a disposizione. Ma questo è il calcio.