Inzaghi: «Sommer, due gol presi senza parate!» Poi elogia Correa

Inzaghi ha commentato la partita vinta dall’Inter contro l’Udinese per 2-3 a Udine. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa.

Inzaghi, la notizia migliore di oggi?

La prestazione della squadra, ma non avevo nessun dubbio. Lo avevo detto alla squadra, da martedì si sono presentati benissimo facendo 4 giorni strepitosi. La prestazione è la conseguenza del lavoro fatto. Siamo stati bravissimi, l’unica pecca non aver chiuso la partita. Abbiamo sempre avuto in mano la partita.

Lautaro Martinez, era solo discorso di tempo e di condizione fisica? Cosa cambia per voi?

Segnale importante, sono contento. Veniva da questo momento, dove nel derby aveva fatto una buona partita. Capita per gli attaccanti, deve continuare a lavorare così, le occasioni le aveva sempre avute. Importante sia tornato al gol.

Inzaghi, migliorare difensivamente?

Ci sono cose da sistemare, i due gol erano da evitare. Al momento abbiamo una percentuale alta, Sommer ha preso due gol senza aver fatto nessuna parata. Quando i nostri avversari si presentano in area sono sempre pericolosi. Sia sul primo che sul secondo gol dovevamo fare meglio di squadra. Dovremmo cercare di lavorare meglio in fase di non possesso, ma oggi dico bravi ai ragazzi. Non si perdeva un derby da quasi due anni, perdere il derby non è come perdere un’altra partita. C’era delusione ed era importante presentarsi con gli occhi giusti, tutti volevamo riscattarsi.

Correa ha inseguito tutti.

Vedere un giocatore entrare così è un grandissimo segnale, ma dobbiamo avere questo atteggiamento sempre. Lavorare sempre bene, i nostri tifosi sono stati meravigliosi. Da dentro gli spogliatoi si sentivano, qui a Udine tantissimi. Vittoria di squadra, di staff, società e di tifosi.

Un parere su Dimarco, che ha spronato tutti.

E’ stato inquadrato solo lui, ma tutti quanti, penso ad Arnautovic, Dumfries, Pavard, Asllani, erano tutti lì a incitare i compagni. Per come si sono allenati avrebbero meritato di giocare.

Situazioni viste sui gol, Inzaghi?

Sarà motivo di analisi, però oggi ho fatto i complimenti. Siamo venuti qui contro una squadra imbattuta in casa e con un ottimo allenatore e abbiamo vinto meritatamente. Vittoria non scontata.