Inzaghi: «Serve approcciare bene la partita». Poi un pensiero ai tifosi

Inzaghi ha analizzato la partita tra Inter e Milan, finale di Supercoppa italiana. Domani il grande giorno. Un pensiero sui tifosi nerazzurri.

APPROCCIO ALLA PARTITA – Simone Inzaghi, intercettato dai colleghi di Radio Serie A, ha presentato la partita tra Inter e Milan di Supercoppa: «Per Thuram lieve affaticamento, ma non si prenderanno rischi. Abbiamo altri giocatori importanti, vedremo come si evolverà la situazione. Derby? Significa che è già una partita a sé, io ho la fortuna di averne giocato tanti tra Roma e Milano, c’è in ballo il primo trofeo dell’anno, ci vorrà ottima Inter. Milan di Conceicao squadra organizzata che non molla mai nelle corde del suo allenatore. Sappiamo le qualità dell’allenatore del Milan e dei giocatori del Milan. Dovremo cercare di approcciare bene la partita. Stiamo avendo un ottimo momento, dobbiamo continuare così. Al rientro avremo sei gare in 18 giorni, ma ho la fortuna di avere tanti giocatori che si impegnano tanto. Tifosi? Sappiamo quando sono importanti per noi, qualcuno arriverà, altri no, ma saranno sempre con noi».