Inzaghi senza grandi dubbi per Lazio-Inter: come 8 giorni fa − Sky

Simone Inzaghi ragiona sulla formazione da schierare per Lazio-Inter. Il tecnico nerazzurro non ha particolari dubbi, nella rifinitura di oggi definirà il tutto.

PROBABILE − Vigilia di Lazio-Inter, big match della sedicesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi sembra non avere particolari dubbi di formazione in vista del suo terzo ritorno all’Olimpico sponda biancoceleste. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, dentro Bisseck in difesa nel trio insieme ad Acerbi e Bastoni. Mentre Darmian sarà dirottato a destra. Esattamente come contro l’Udinese, gara che l’Inter ha vinto sabato scorso per 4-0. Questa la probabile formazione.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez