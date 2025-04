Inzaghi, ma sei sicuro di privarti di questo Carlos Augusto?

Tra due giorni Inter-Bayern Monaco e Simone Inzaghi sta pensando di ridare le redini della fascia sinistra a Federico Dimarco. Ma questo Carlos Augusto, ad oggi, è un peccato tenerlo fuori.

IN FORMA SMAGLIANTE – Inzaghi fortunato ma anche diviso a metà. Sì perché, se da un lato, Federico Dimarco è ritornato nuovamente arruolabile (contro il Cagliari titolare), dall’altro, sarebbe un peccato privarsi di un Carlos Augusto in questa forma smagliante. Il brasiliano è probabilmente il giocatore più in forma della squadra nerazzurra. Dopo la prova monstre dell’Allianz Arena, martedì scorso, l’ex Monza si è ripetuto sabato contro il Cagliari. Insomma, tenerlo fuori da Inter–Bayern Monaco sembra una scelta ardua e complicata. Certo, il nazionale verdeoro farebbe il suo ingresso a partita in corso, ma oggi resta comunque difficile tenerlo fuori dall’undici di partenza. Si sa, meglio battere il ferro finché è caldo.

Carlos Augusto contenderà il posto a Dimarco per Inter-Bayern Monaco

BAGARRE – Ma in realtà questo dubbio tra Dimarco e Carlos Augusto, in ottica Inter-Bayern Monaco (ritorno dei quarti di finale di Champions League), Inzaghi se lo terrà almeno fino a qualche ora prima del fischio d’inizio. Al momento, l’esterno italiano sembra essere leggermente in vantaggio, anche per una questione squisitamente di minutaggio. Contro il Cagliari, “Dimash” ha totalizzato appena un’ora di gioco; mentre Carlos Augusto ha giocato tutti e novanta i minuti della partita. Anzi, nelle ultime sei uscite tra campionato, Coppa Italia e Champions League, quattro volte il brasiliano ha giocato senza mai uscire e in due sole occasioni ha totalizzato rispettivamente 45‘ (a Parma) e 59‘ (nel derby di Coppa Italia). Ecco perché, in termini di condizione fisica, probabilmente Dimarco ne ha leggermente di più. Ma Carlos si trova, come già ribadito, in una condizione psico-fisica straordinaria. La bagarre rimarrà tale fino a poche ore dalla partita.