Inzaghi: «Scudetto possibile! Napoli straordinario, serve qualcosa in più»

Simone Inzaghi, intervistato da Alberto Brandi per lo speciale “I re del calcio”, in onda il 29 dicembre alle 23:45 su Italia 1, crede ancora nella possibile rimonta scudetto, facendo riferimento alla sfida del 4 gennaio contro il Napoli.

SCUDETTO E BIG-MATCH – Inzaghi crede ancora nella possibile rimonta e punta il Napoli: «Assolutamente sì, è un campionato che è una novità per tutti con questa pausa lunghissima. Sappiamo che il Napoli finora ha fatto qualcosa di straordinario amplificando gli errori che hanno fatto l’Inter e le altre, hanno fatto qualcosa che in Europa non ha fatto nessuno e adesso il distacco si è ampliato, ma chiaramente noi come le altre sappiamo che adesso dobbiamo fare un qualcosa in più per migliorarci».