Inzaghi scottato per una mancanza e così ha stuzzicato l’Inter – TS

L’Inter prepara tre partite sicuramente non banali e che chiuderanno il mese di febbraio. E parlando alla squadra, nei giorni scorsi, Inzaghi ha puntato su un tasto di preciso.

TASTO – Ora non sono ammessi più passi falsi, se l’Inter è davvero “ingiocabile“, come dice Mkhitaryan, bisogna nuovamente dimostrarlo in campo. A Simone Inzaghi, riferisce Tuttosport, non sono andati proprio giù i risultati negli scontri diretti di questa stagione. Sia contro Milan, Juventus e Napoli, la Beneamata ha raccolto pochissimo, ovvero la miseria di appena tre punti. Ecco perché Inzaghi ha voluto stuzzicare l’orgoglio della sua squadra durante uno dei suoi soliti discorsi. Una squadra come l’Inter, che lo scorso campionato ha raccolto addirittura 20 punti dagli scontri diretti (quest’anno solo sei in altrettante partite), non può assolutamente accontentarsi. Per puntare allo scudetto, bisogna osare di più. Contro Napoli e Atalanta, gli ultimi due scontri al vertice in vista per l’Inter, il mister piacentino vorrà fare bottino pieno.

Inzaghi tira fuori l’orgoglio dalla sua Inter: ora due match non banali

DUE ANTIPASTI – Prima della partitissima contro il Napoli del prossimo weekend, l’Inter dovrà giocare prima contro il Genoa e poi in Coppa Italia con la Lazio. Due match che non si possono snobbare. Il primo perché è propedeutico alla sfida del Maradona. E Inzaghi, vincendo sabato sera, vivrebbe una notte da capolista in attesa del Napoli in campo all’ora di pranzo la domenica a Como. Martedì, la sua ex Lazio arriverà a San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia, trofeo tanto caro a Inzaghi, il quale si arrabbiò e non poco lo scorso anno per l’eliminazione agli ottavi contro il Bologna.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino