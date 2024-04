Inzaghi schiva l’emergenza in difesa e l’Inter punta al 31 assoluto!

Domani l’Inter scenderà in campo contro l’Udinese per ritornare nuovamente a +14 sul Milan. Emergenza in difesa per Simone Inzaghi, ma la strada è tracciata.

ALTERNATIVA − L’Inter domani sera scenderà in campo contro l’Udinese, match valido per la trentunesima giornata di campionato. Simone Inzaghi deve fare i conti con una certa emergenza difesa non banale: fuori sia Alessandro Bastoni che Stefan de Vrij. Scelte, dunque, obbligate per il mister piacentino che dovrebbe sopperire all’assenza del terzo di sinistra con la presenza di Carlos Augusto. Per il brasiliano non si tratta di una novità. L’ex Monza ha infatti rivestito più volte questo ruolo in stagione. Quanto a de Vrij, l’olandese rientrerà contro il Cagliari e anche domani l’Inter si affiderà a Francesco Acerbi, perfetto contro l’Empoli dopo la lunghissima querelle con Juan Jesus.

RECORD − Al netto dell’emergenza in difesa, l’obiettivo dell’Inter domani sera sarà quello di trovare nuovamente i tre punti. I nerazzurri vogliono ritornare a +14 sul Milan, ieri vincente contro il Lecce 3-0. A Udine, non sarà semplice ma la Beneamata non ha alcuna intenzione di fermarsi. La seconda stella è all’orizzonte, serve seguire la rotta. Oltre all’obiettivo dei tre punti, l’Inter domani al Bluenergy Stadium può staccare un grandioso traguardo, mai visto in Italia: ossia quello di andare in gol per 31 giornate consecutive. L’Inter ha già raggiunto il record della Juventus (30), ma ora c’è la possibilità di superarlo definitivamente.