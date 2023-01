Inzaghi scacco matto in quattro mosse: ecco come ha disinnescato il Napoli – CdS

Simone Inzaghi ha preparato Inter-Milan nei minimi dettagli durante la sosta. Secondo il Corriere dello Sport, quattro mosse ben studiate che hanno messo fuori uso il Napoli di Luciano Spalletti: atteggiamento, fase difensiva, gioco verticale e cambi.

NAPOLI FUORI IN 4 MOSSE – Al di là del gol partita di Edin Dzeko, Simone Inzaghi è stato il grande vincitore dello scontro diretto dell’altra sera. Ha azzeccato ogni scelta, trovando il modo di disinnescare le armi del Napoli e pure come riuscire a fare male in attacco. Si può dire che sia stata una gara preparata in 51 giorni, ovvero la durata della pausa per il Mondiale. Quattro mosse che hanno messo letteralmente fuori uso il Napoli primo in classifica. La prima mossa è stata sicuramente l’atteggiamento di squadra: la scelta è stata quella di lasciare il possesso al Napoli, senza perdere l’aggressività. Attraverso la compattezza davanti alla propria area, il pressing e il recupero palla, infatti, l’Inter ha potuto sfruttare le ripartenze. La seconda riguarda la difesa, con due rischi particolari: Kvaratskhelia e Osimhen. Il georgiano è stato ingabbiato nella morsa del trio Darmian-Skriniar-Barella. Inoltre, la scelta di Inzaghi è stata quella di mettere da parte il gioco più manovrato per puntare sulla verticalità, arrivando in porta con pochi passaggi. Infine, , la gestione della gara: pure l’amministrazione delle forze, infatti, era importante. Trovato il gol, sono cominciati i cambi che hanno fatto la differenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno