Inzaghi rinnovo in vista con l’Inter? Testa al finale ma c’è una sensazione

L’Inter si prepara agli ultimi 180 minuti di stagione con la corsa Scudetto ancora in ballo. In attesa del deadline, si ragiona sul rinnovo o meno di contratto di Simone Inzaghi

SENSAZIONE − Comunque vada in campionato, la stagione di Inzaghi all‘Inter può definirsi positiva. Due trofei portati a casa, un ottavo di finale di Champions League raggiunto e piena corsa Scudetto a due giornate dal termine. La dirigenza ha già fatto sapere diverse volte, tramite Beppe Marotta, la stima che nutre nei confronti del tecnico piacentino. In attesa del deadline definitivo sulla stagione, si sta ragionando sulla proposta di rinnovo per Inzaghi. Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, la sensazione è che a fine anno ci sarà il prolungamento di almeno un anno. Da precisare che il contratto dell’allenatore scadrà il 30 giugno 2023.