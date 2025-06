Inzaghi, rinnovo o addio Inter! Una via sembra tracciata – CdS

Sta per arrivare forse il momento che nessuno si aspettava fino a qualche mese fa. La panchina di Simone Inzaghi sembrava salda, oggi tutto il contrario. Il Corriere dello Sport scrive dell’accaduto in casa Inter.

DUE VIE – La finale brucia pesantemente, Inter e Simone Inzaghi hanno deciso di prendersi qualche giorno prima dell’incontro che alla fine è stato organizzato per martedì. Le vie possibili sono due e una sembra ormai tracciata. La prima è quella del rinnovo di contratto, in cui ovviamente Inzaghi deve abbassare le pretese visto l’accaduto. L’unica richiesta riguarderebbe un mercato più cospicuo rispetto alle ultime stagioni. L’altra via, quella più probabile, riguarda l’addio e il viaggio in Arabia Saudita verso l’Al–Hilal.

ALTERNATIVE – Domani si conoscerà perciò già il futuro della panchina dell’Inter. Le alternative ci sono, o meglio la dirigenza ne ha alcune in mente e deve capire l’eventuale fattibilità. Il primo nome è Cesc Fabregas, difficile però da togliere al Como. Vacillerebbe di fronte alla chiamata nerazzurra, ma rimane da affrontare comunque l’ostacolo Como. In fila ci sono poi Cristian Chivu, Raffaele Palladino, Patrick Vieira e Roberto De Zerbi. Il primo si è salvato con il Parma, il secondo si è dimesso dalla Fiorentina, il francese usa moduli vicini a quelli di Inzaghi, l’ultimo è una suggestione.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno, Ettore Intorcia