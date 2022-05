Inzaghi, rinnovo Inter? Un indizio arriva da Zhang l’altro da una macchina

Incontro in corso nella sede dell’Inter tra Inzaghi e tutto il management, compreso Zhang. Lo abbiamo documentato in mattinata (vedi articolo) ma adesso arrivano due indizi interessanti sul possibile annuncio del rinnovo di contratto dell’allenatore

INDIZI − Meeting in corso nella sede dell’Inter tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Oltre a programmare il mercato e la stagione prossima, si discute sul rinnovo di contratto del tecnico. Due indizi possono trasformarsi in una prova. Così Matteo Barzaghi di Sky Sport: «Curiosità dalla sede: Zhang è arrivato elegante, possibili foto di rito? Poi Inzaghi con una semplice t-shirt che ha lavorato sul mercato e sulla programmazione. Rinnoverà fino al 2024, poi si è discusso su Perisic e Dybala. Poco fa è arrivata anche una macchina con vestiti eleganti, probabilmente tutto legato al rinnovo. Arriverà Onana in sede. Perisic? Fuori un mese e poco più».