Inzaghi rinnova primo atto di Marotta presidente: definito vertice Inter – CdS

Il rinnovo di Inzaghi sarà il primo atto ufficiale di Marotta come presidente dell’Inter. L’allenatore, che già ieri si è espresso a seguito della definizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, a breve vedrà la dirigenza. Le novità dal Corriere dello Sport.

APPROVATO – L’insediamento di Giuseppe Marotta come presidente dell’Inter non è una novità per Simone Inzaghi, che già conosceva tutte le dinamiche interne avendo incontrato dalla settimana scorsa i vertici di Oaktree. Il tecnico non era presente a Palazzo Parigi, dove ieri si è definito il nuovo Consiglio d’Amministrazione. Ma era comunque a Milano, come si è visto con un breve saluto nel pomeriggio. Ora per Inzaghi ci sarà un altro passaggio fondamentale, quello per definire il suo rinnovo di contratto.

Inzaghi firma con l’Inter: primo atto di Marotta presidente

L’INCONTRO – Già nelle prossime ore, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ci sarà il via libera definitivo al nuovo contratto per l’allenatore. L’ingaggio di Inzaghi salirà a sei milioni e mezzo netti a stagione, con una doppia possibilità di scadenza o fino al 30 giugno 2027 o fino al 30 giugno 2026 con opzione per un altro anno. Questo permetterà a lui e alla società di non iniziare la nuova stagione in scadenza, blindando la continuità del progetto. Domani è previsto un vertice con la dirigenza sportiva per iniziare a programmare il mercato, già cominciato con gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Con l’annuncio del rinnovo di Inzaghi che non tarderà ad arrivare.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.