Inzaghi, richieste precise alla società! Due opzioni per la difesa – Sky

Simone Inzaghi, secondo Sky Sport, avrebbe avanzato due richieste specifiche alla società. Intanto, l’Inter è al lavoro per rinforzare la difesa: due possibili opzioni

RICHIESTA – Simone Inzaghi, come testimoniano le dichiarazioni di ieri post Lecce-Inter, non è tranquillo a proposito del mercato dei nerazzurri. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto due cose alla società: la possibilità di trattenere tutti i big e non far partire nessun calciatore di peso nella rosa e l’arrivo di un sostituto di Ranocchia. Proprio a proposito del rinforzo per la difesa, spiega l’emittente satellitare, l’Inter ha due opzioni: in caso di arrivo di un extra budget da parte della proprietà, i nerazzurri proveranno a chiudere per Akanji, in uscita dal Borussia Dortmund. Se non dovesse concretizzarsi la prima opzione, l’Inter virerebbe su una soluzione low-cost: si tratta di Acerbi, ormai in rotta con la Lazio.