Inzaghi il redivivo: dagli inferi al paradiso. Inter, la chiave di tutto

Inzaghi ora si gode il momento. L’Inter dal baratro di un mese e mezzo è volata dritta in paradiso. Finale di Champions League dopo 13 anni. La chiave di tutto

REDIVIVO − Ha incassato, incassato e incassato ma guai a pensare di mandarlo KO. Simone Inzaghi è il fiero condottiero di questa Inter nuovamente in finale di Champions League dopo 13 anni, il quarto allenatore ad arrivarci. Simone raggiunge quattro icone della panchina nerazzurra, quali Helenio Herrera, Giovanni Invernizzi e José Mourinho. Ma quante ne ha passate! Inzaghi il redivivo, capace di ritornare dagli inferi – di subire martellate su martellate in virtù delle 11 sconfitte in campionato e del grande distacco dal Napoli ormai scudettato – per riportare la Beneamata in paradiso. E pensare che c’era chi voleva cambiarlo, chi sosteneva la sua non idoneità ad allenare una squadra come l’Inter, chi lo ha anche insultato pesantemente affibbiandogli l’etichetta di ‘pirla’. Ma la pazienza è la virtù dei forti. E Inzaghi di pazienza ne ha avuta, eccome.

Inzaghi-Inter, la chiave della rinascita

CONDIZIONE AL TOP − Testa bassa, lavoro e poche chiacchiere. Così Inzaghi ha fatto risorgere la sua Inter. In un mese e mezzo, la squadra si è trasformata. Ha abbandonato incertezze, malumori e magagni sia fisici che mentali. Un aspetto più di tutti colpisce all’occhio di questa Inter: la straordinaria condizione fisica. Non di certo una banalità. Soprattutto se si va a guardare l’età media di questa squadra: 28.5. Ovvero la squadra con l’età media più alta della Serie A. Una squadra con quasi metà dei titolari over 30: da Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Dzeko. Ma lo stesso vale per gli pseudi-titolari Brozovic, Lukaku, de Vrij. Il lavoro di Inzaghi e staff è stato a dir poco clamoroso. Arrivare a maggio con una condizione fisica così dirompente era praticamente inaspettato. A maggior ragione per gente, nota a spegnersi verso il tramonto della stagione. Dzeko in primis. L’Inter è in serie positiva da nove gare tra tutte le competizioni. Mancano le ultime cinque partite: tre di campionato, una di Coppa Italia e una di Champions League. Tutto è possibile.