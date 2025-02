Inzaghi: «Questa sera non si salva nulla. Calhanoglu aiuterà»

Inzaghi in conferenza stampa ha commentato il recupero della partita tra Fiorentina e Inter. Così l’allenatore nerazzurro in sala stampa. Sul posto l’inviato di Inter-News.it.

CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi ha tenuto la conferenza stampa post Fiorentina-Inter.

Inzaghi, giocare di nuovo tra 4 giorni è la cosa migliore o peggiore?

Chiaramente una prestazione negativa dove non abbiamo messo in campo quello che mettiamo solitamente, la Fiorentina ha vinto con merito, ma lunedì abbiamo l’occasione per rifarci. Domani l’analizzeremo, siamo stati peggiori del primo tempo nella ripresa.

C’è un problema ripartenza, Inzaghi?

Dopo stasera uno potrebbe dire questo, stasera presi tre gol in 73′. Stasera non c’è nulla da salvare, non abbiamo messo in campo quello che mettiamo

Inzaghi, come mai dal punto di vista nervoso non siete stati all’altezza nell’approccio?

Prestazione negativa, l’episodio non l’abbiamo trovato. Abbiamo trovato una squadra che ha fatto un’ottima gara, sapevamo il tipo di gara, l’avevamo preparata in due giorni e mezzo. Abbiamo preso gol su calcio piazzato, sconfitta che ci fa male ma che ci potrà servire. Al momento non è il momento di fare tabelle, sono convinto che questa squadra potrà reagire

Tutti i tifosi dell’Inter aspettavate il rientro di Calhanoglu, che sta ancora faticando. Questione fisica?

Sta lavorando come altri giocatori che stanno rientrando, lui è importantissimo. Sta lavorando intensamente, senz’altro ci aiuterà come gli altri ragazzi.