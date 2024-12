Inzaghi: «Quarto Natale con l’Inter, orgoglio! Pensiamo in grande»

Simone Inzaghi festeggia il quarto Natale sulla panchina dell’Inter e ieri lo ha voluto ribadire, con grande orgoglio, alla festa natalizia a San Siro.

ORGOGLIO – A pochissimi giorni dalla super sfida contro la Lazio in campionato, l’Inter ha tenuto la festa di Natale con San Siro come location. Si è trattato in realtà di un lungo aperitivo dove hanno partecipato tutti i dipendenti del club di Viale Liberazione. Compresi ovviamente anche Beppe Marotta, il quale ha parlato così, e Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha voluto ringraziare tutta la società parlandone in questo modo: «È un piacere essere qui con voi, per me è il quarto Natale e quindi motivo di grande orgoglio. Ringrazio tutte le persone che lavorano dietro le quinte, facendoci sentire a casa ogni giorno. Un pensiero alla squadra, ai successi che ci sono stati in questi anni sperando di ripeterci. Grazie a voi e ai tifosi sono convinto si possa fare ancora qualcosa di importante». Il club si augura di fine al meglio questo 2024 che è stato trionfale, in quanto culminato con la straordinaria e schiacciante vittoria dello scudetto numero venti, ovvero quello della seconda stella. Bisogna, dunque, porre un bel punto esclamativo al suddetto anno, chiudendo alla grande le prossime sfide contro la Lazio, Como, Udinese (Coppa Italia) e Cagliari.