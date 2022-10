Inzaghi punta Sassuolo-Inter: una richiesta particolare per la partita – TS

Inzaghi, superate le voci di esonero battendo il Barcellona, passa a Sassuolo-Inter. Tuttosport rivela quale sia la volontà dell’allenatore in vista della partita di dopodomani.

LA RICHIESTA – Dopo aver battuto il Barcellona c’è un avversario che per l’Inter – storicamente – è ancora più duro dei catalani: il Sassuolo. Sabato alle ore 15, senza Joaquin Correa e Romelu Lukaku oltre a Marcelo Brozovic (vedi articolo), la squadra di Simone Inzaghi sarà chiamata a confermare quanto visto col Barcellona. L’allenatore, per Tuttosport, considera la gara di Reggio Emilia un vero e proprio esame di maturità. Martedì sera in Europa si è visto quanto i suoi possano essere competitivi, ora va data continuità. Per Inzaghi, dopo aver ottenuto un grande risultato avantieri, sono intanto superate le voci di esonero anche perché la società lo ha sempre difeso, pubblicamente e in privato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino