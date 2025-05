Inzaghi, prima la finale e poi si vedrà: presupposti e… Garanzie – CdS

Ieri media day ad Appiano Gentile, con Simone Inzaghi incalzato sul proprio futuro. La testa, come ripetuto da giorni, è alla finale di Champions League tra Psg e Inter. Il tecnico non si sbilancia parlando di presupposti, che vorrebbero dire anche garanzie.

FUTURO – Prima la finale e poi si vedrà: questo il motto che gira dalle parti di Appiano Gentile, soprattutto nella persona di Simone Inzaghi. L’allenatore, ieri, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti al centro sportivo dell’Inter per il classico media day di avvicinamento alla finale di Champions League. Non potevano ovviamente mancare le domande sul proprio futuro. Il mister nerazzurro non ha voluto sbilanciarsi, ribadendo il solito concetto ormai in voga: testa alla finale di Champions League tra Psg e Inter e a nient’altro. Inzaghi ha anche parlato, comunque, di presupposti per quanto riguarda il suo eventuale rinnovo in nerazzurro. A bocce ferme, dopo la finale e prima del Mondiale per club, società e allenatore si siederanno a tavola per chiarire ed eventualmente programmare il futuro.

Dietro i presupposti di Inzaghi si celano le garanzie: così si parlerà di futuro con l’Inter

GARANZIE – Presupposti, scrive il Corriere dello Sport, che sanno tanto di garanzie. Perché nel caso in cui Inzaghi dovesse alzare la quarta Champions League nella storia dell’Inter, allora si presenterebbe al tavolo dell’incontro con maggior forza e potere. Forza non solo contrattuale. Inzaghi, infatti, oltre alla garanzie economiche, visto che ha sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro sul piatto, vorrà delle garanzie tecniche. Ossia investimenti. Dopo varie estati e inverni al risparmio, l’allenatore vorrebbe più risorse dal mercato. Anche perché c’è anche un pizzico di stanchezza nel ritrovarsi sempre primo responsabile, a differenza di altri colleghi, che possono contare su bocche di fuoco ben più consistenti.

