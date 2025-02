Inzaghi presenta Milan-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Milan-Inter, match della ventitreesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia, come non accadeva in campionato dal 22 dicembre, ultima partita dei nerazzurri a San Siro del 2024 (Inter-Como il 23 dicembre). E lo fa per un’occasione speciale: il derby di Milano Milan-Inter. Una partita inevitabilmente sempre importantissima, nonostante il divario in classifica che oggi vede i nerazzurri avanti di ben sedici lunghezze. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventitreesima giornata, nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 12.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento dalle 12.15 con la diretta testuale delle parole di Inzaghi.

La conferenza stampa di Inzaghi e molto altro: segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). E da ultima novità quella del canale WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).