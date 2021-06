Inzaghi si prepara per l’Inter: avanzate 2 richieste prioritarie per il mercato – Sky

Inzaghi nelle prossime ore sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore dell’Inter. E chiede già chiarezza su alcune priorità. Come riportato da Matteo Barzaghi – giornalista di ‘Sky Sport’ -, in ottica mercato ci sono due richieste imprescindibili

NUOVA INTER – Domani arriverà l’annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter, finalmente. Inizierà così la nuova era nerazzurra firmata Inzaghi, che è entusiasta e sta già mettendo appunto i suoi piani. E proprio per questo motivo il nuovo allenatore nerazzurro ha fissato due priorità. La prima, di mercato: rinforzare le fasce. Soprattutto quella sinistra pronta a essere rivoluzionata (vedi articolo). A destra, invece, si sfoglierà la margherita di nomi in caso di addio di Achraf Hakimi (vedi articolo), potendo contare comunque sull’affidabile Matteo Darmian. La seconda, di formazione: blindare tre titolari, che devono rinnovare. Si tratta dei centrocampisti Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, oltre all’attaccante Lautaro Martinez. L’obiettivo è ripartire con queste certezze per la nuova Inter di Inzaghi e… Romelu Lukaku, sempre più leader del gruppo.