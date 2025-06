Inzaghi prende tempo, Fabregas idea forte! De Zerbi suggestione – SI

A due giorni dalla pesantissima sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, l’Inter si ritrova a dover affrontare una delle questioni più delicate del proprio futuro immediato: la panchina. Simone Inzaghi non ha ancora comunicato la sua decisione alla dirigenza e, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la priorità assoluta in casa nerazzurra è proprio la risposta del tecnico piacentino, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

LE SOLUZIONI – Simone Inzaghi riflette, dopo quattro anni alla guida dell’Inter tra alti notevoli (due finali di Champions League raggiunte, cinque trofei nazionali) e momenti di forte tensione con la società, dovuti anche a sessioni di mercato limitate. Il rapporto con la dirigenza non è in crisi, ma la pesante batosta di Monaco ha inevitabilmente aperto un fronte interno che spinge verso una valutazione profonda. Nel frattempo, l’Inter si guarda intorno. L’idea di Cesc Fabregas, attualmente al Como, resta più che una suggestione. I dirigenti nerazzurri stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione in riva al lago, dove il club lariano spera di trattenere lo spagnolo almeno per un’altra stagione. Le prossime 48 ore saranno decisive: se Inzaghi dovesse decidere di dire addio, il nome di Fabregas potrebbe scalare rapidamente le gerarchie.

De Zerbi tra i pensieri della dirigenza nerazzurra

VECCHIA CONOSCENZA – Ma c’è anche un nome forte che piace da tempo: Roberto De Zerbi. Il tecnico del Marsiglia, rappresenta una scelta ambiziosa e in linea con l’identità offensiva dell’Inter. Il nodo principale resta la clausola rescissoria da circa 6 milioni di euro, valida nei primi giorni di giugno. Il tempo stringe, ma Ausilio non ha mai nascosto la sua stima per il tecnico bresciano. Infine, nelle ultime ore è spuntata anche la candidatura di Francesco Farioli. Una proposta arrivata all’Inter, che per ora resta sullo sfondo. Tutto però dipenderà da Inzaghi: la sua risposta è la chiave che sbloccherà le prossime mosse nerazzurre.