A Inzaghi il premio Scopigno! Poi ringrazia: «Grazie Inter. 2 figure»

Il tecnico dell’Inter Inzaghi vince il premio Scopigno come miglior allenatore della Serie A 2023-24. Il suo commento a riguardo.

PREMIO – Simone Inzaghi ha vinto il premio “Manlio Scopigno” come “Miglior allenatore della Serie A” per la stagione 2023/24. Il Premio viene assegnato al tecnico che durante la stagione “si è maggiormente distinto per sportività, preparazione, classe, eleganza, modo di porsi con i media e capacità di relazionarsi con la propria squadra che alle doti professionali uniscono quelle qualità umane e sportive”. Tutte doti che hanno distinto Manlio Scopigno – storico allenatore del Cagliari dello Scudetto, nel 1970 – nel corso della sua brillante carriera e l’hanno reso unico nel panorama dei tecnici nazionali.

A Inzaghi il premio Scopigno: il mister dell’Inter commenta!

DUE VOLTE – Simone Inzaghi ha vinto a Rieti il premio ‘Manlio Scopigno’ come miglior allenatore della Serie A 2023-24. Il tecnico dell’Inter ha poi commentato in questo modo: «Fa piacere ricevere un premio come questo. Ho avuto la fortuna di vincerlo quando allenavo la Primavera e ora lo vinco con la prima squadra. È un premio intitolato a due persone importanti, Manlio Scopigno e Felice Pulici, che è stato importantissimo per la mia carriera: mi ha aiutato molto quando da ragazzo sono arrivato dal Piacenza alla Lazio nel 1999. Oggi tra l’altro sarebbe stato il compleanno di Tommaso Maestrelli: ho visto il figlio di recente, il mio ricordo va a lui. Condivido questo premio con tutto il mio staff, con i giocatori e con la società che mi ha permesso di vincere questo importante riconoscimento». Lo stesso Inzaghi, dopo la cerimonia, ha risposto alle domande di alcuni colleghi.