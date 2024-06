Inzaghi prossimo passo Inter dopo Marotta: ecco quando il rinnovo! – SM

Inzaghi sarà la prossima questione da sistemare per Oaktree, che oggi ha comunicato come il nuovo presidente dell’Inter sia Marotta. Da Sport Mediaset arrivano le tempistiche per il rinnovo del tecnico e di alcuni giocatori chiave.

IL RINNOVO – La firma sul contratto di Simone Inzaghi sarà il primo atto di Giuseppe Marotta da presidente dell’Inter. Questo perché, stando a Sport Mediaset, c’è la possibilità di definire l’accordo nelle prossime ore. Non ci sono più dubbi, il tecnico firmerà il rinnovo e sarà il primo dei prolungamenti che riguarderanno Oaktree. Gli altri, ovviamente, sono quelli dei giocatori chiave dell’Inter.

Non solo Inzaghi: altri rinnovi in vista in casa Inter

FIRME IN ARRIVO – Una volta completata la questione allenatore, Marotta dovrà firmare i rinnovi di due big dell’Inter. Sono Nicolò Barella, che peraltro oggi salterà l’amichevole Italia-Turchia per infortunio, e capitan Lautaro Martinez. Se per Inzaghi i tempi sono molto rapidi, come detto possibile addirittura già nelle prossime ore, per i giocatori ci vorrà un po’ più di attesa. Per loro, l’Inter prevede di definire le questioni contrattuali quando rientreranno dagli impegni per le nazionali. Che per Barella significa gli Europei con l’Italia, mentre per Lautaro Martinez la Copa América con l’Argentina.