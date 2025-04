Inzaghi: «Partiamo per vincere la partita! In corsa per due titoli»

Inzaghi carico e ottimista in vista di Barcellona-Inter, partita che si giocherà questa sera. Il tecnico crede ancora a vincere due titoli.

TUTTO APERTO – A Prime Video, Simone Inzaghi presenta Barcellona-Inter: «Tutte le partite sono aperte, anche due anni fa abbiamo giocato col Barcellona e ce la siamo giocati. Dobbiamo fare altrettanto come fatto con Manchester City, Arsenal o Bayern Monaco. La qualificazione si gioca in 180′ ma si parte per vincere la partita».

CONDIZIONI – Sempre Inzaghi sulla situazione della sua squadra: «Abbiamo avuta una settimana non delle migliori, abbiamo avuto il problema di Pavard e ho qualche dubbio viste le condizioni di Thuram. Ma siamo consapevoli di giocarci una semifinale europea e cercheremo di fare una grande andata».

STAGIONE LUNGA – Inzaghi vuole cancellare le tre sconfitte di fila: «Bisogna guardare le prime 50 partite stagionali e tralasciare le ultime tre. Abbiamo qualche infortunio come le altre squadre incontrate, è stata stagione lunga e dispendiosa, anche parlando con altri tecnici quest’anno la Champions League è stata più impegnativa. Ma abbiamo fatto una grandissima».

TRIPLETE SVANITO – Infine, Inzaghi ha risposto così sul treble svanito: «Abbiamo messo tutto in campo, senza fare calcoli, siamo in competizione per due titoli e alla fine faremo i conti».